من مقر إقامته بالمستشفى... الملك سلمان يجتمع بالحكومة السعودية ويتخذ إجراءات عدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس، عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.

​واطلع المجلس على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية.

وقرر المجلس التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه.

#مجلس_الوزراء: تعديل البند (ثالثاً) من قرار المجلس رقم (39) ليكون:" قيام مؤسسة الحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة". — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2020

​كما وافق على على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى (40) عضواً.

وأقر أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.