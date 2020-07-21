من مقر إقامته بالمستشفى... الملك سلمان يجتمع بالحكومة السعودية ويتخذ إجراءات عدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.#واس pic.twitter.com/3xytO7uhMX
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2020
واطلع المجلس على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية.
وقرر المجلس التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه.
#مجلس_الوزراء: تعديل البند (ثالثاً) من قرار المجلس رقم (39) ليكون:" قيام مؤسسة الحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة".— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2020
كما وافق على على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى (40) عضواً.
وأقر أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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