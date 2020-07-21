مصر… وزير التعليم العالي: لقاح "أكسفورد" الأقرب لمكافحة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن هناك تجارب واعدة على لقاح "أكسفورد" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات، يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليتها.

وأوضح الوزير المصري أن لقاح "أكسفورد" هو الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة فيروس كورونا بعدما تم تجربته على العشرات، ثم المئات، وبعد ذلك على الآلاف، والنتائج كانت جيدة، ولكن يظل الوقت هو العامل الأساسي.

وذكر الدكتور خالد عبدالغفار أن المركز القومي المصري للبحوث يجري أبحاثا على لقاحات كورونا، داخليا وخارجيا، منوها إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر.

وطالب الوزير بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نشرتها وزارة الصحة المصرية، خاصة الابتعاد الاجتماعي، والالتزام بلبس الكمامة الطبية، خاصة وأن الرقم الأساسي في المعادلة الطبية لمواجهة فيروس كورونا هو الإنسان نفسه.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و 4399 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 606 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.