محمد بن زايد يعلق على الحالة الصحية للملك سلمان

علق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.

وقال ولي عبد أبوظبي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحمد لله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء.. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا.. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية".

كان محمد بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، اطمأن خلاله على صحته.

الحمدلله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء .. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا..نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد .. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 21, 2020

من جانبه، أعرب الملك سلمان عن شكره و تقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، جلسته برئاسة العاهل السعودي، عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، فجر الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية للعاهل السعودي حتى الآن.