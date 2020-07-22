صورة لعمر البشير بـ "بزة السجن" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، صورة للرئيس السوداني السابق، عمر البشير وهو يرتدي "بزة السجن".

الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، واعتبر المغردون أنها المرة الأولى التي يرتدي فيها عمر البشير ملابس السجن "بزة بيضاء".

وظهر البشير خلال المحاكمات السابقة بزيه الكامل الذي كان يرتديه وقت توليه الحكم "الجلباب والعمامة والشال المطرز".

عمر البشير في 2018/2019 :



الفيس بوك والواتساب ما بغيير حكومة .



الان 2020 : pic.twitter.com/OFGjyTOz63 — M.E.BAB (@ezzaldeen_bab) July 21, 2020

كان القضاء السوداني، وجه يوم الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة منهم البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

الرئيس المخلوع عمر البشير في محاكمة اليوم pic.twitter.com/Xm38VY3pUp — صوت السودان (@Voice_suda) July 21, 2020

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".

أخيراً المخلوع عمر البشير

بعد أن كان يرفض ارتداء الزي الرسمي للسجن اليوم يظهر (بالبردلوبة) ممتاز جدا وعقبال البردلوبة الحمراء في القريب العاجل. pic.twitter.com/MKfyyfpeR2 — Mahjub Adam (@adam_mahjub) July 21, 2020

وقال التلفزيون الرسمي إن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس/ أب لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.