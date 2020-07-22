القوات العراقية تعتقل مزود عناصر "داعش" بالمؤن في أوكارهم

أعلنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت مجهّز عناصر تنظيم "داعش" بالمؤن في أوكارهم، في محافظة الأنبار غربي العراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "وفق معلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة من فوج استخبارات واستطلاع قيادة الفرقة الأولى ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية القبض على أحد الإرهابيين بحي الوادي بقضاء الرطبة بالأنبار وهو المسؤول عن تجهيز الدواعش بالمؤن في أوكارهم ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.