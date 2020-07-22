بالفيديو... مقتل جندي أمريكي بسوريا جراء انقلاب مدرعة على طريق دولي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي تابع للجيش الأمريكي على الطريق الدولي الذي يربط مدينة ​الحسكة​ بمدينة ​القامشلي في سوريا.

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مراسلها في مدينة الحسكة أن جنديا من ​الجيش الأمريكي​ قتل متأثراً بإصابة بليغة ناتجة عن انقلاب مدرعة عسكرية على الطريق الدولي ​الحسكة​ - ​القامشلي​.

عاجل - مراسل "الوطن" في #الحسكة: مقتل جندي من الاحتلال الأمريكي متأثراً بإصابة بليغة ناتجة عن انقلاب مدرعة عسكرية على الطريق الدولي الحسكة - القامشلي pic.twitter.com/Y5RA7HLgIH — جريدة الوطن (@AlwatanSy) July 22, 2020

ونشرت الصحيفة فيديو الحادثة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" الذي أظهر انقلاب المدرعة العسكرية الأمريكية وخروج أحد العسكريين منها.