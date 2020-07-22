الكويت تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

جددت الكويت، أمس الثلاثاء، مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤوليته الدولية بصورة عاجلة لوقف "جرائم وانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، قوله خلال جلسة لمجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إنه "لا بديل عن تحمل المجلس لمسؤولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان لأن الاحتلال واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنع السلام خاصة لاسيما في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء".
وشدد السفير العتيبي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقف حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى "تكثيف الكويت والدول العربية من جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية لمواجهة محاولات إسرائيل استغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19 وتجاهل التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة".
وأضاف أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
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