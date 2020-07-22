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    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    "عذبها وقيدها بالسلاسل"... تفاصيل قضية مؤلمة في مصر

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، تفاصيل قضية مؤلمة، بطلتها طفلة لم تتجاوز 11 عاما بعد.

    وأعلن المجلس القومي في بيان له على صفحته على "فيسبوك" عن إنقاذه طفلة من تعذيب أبيها وزوجته في محافظة القليوبية.

    وأشار البيان إلى "تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، لإغاثة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث لها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل".

    ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة "بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم". 

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    ولفتت إلى أنه "تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والتي قامت بالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة".

    وتابعت: "تم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار اصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته".

    وأكدت السنباطي أنه تم إحالة البلاغ أيضاً إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب واختصاصي اجتماعي من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقريرا بشأنها.

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    إنقاذ طفلة, تعنيف طفلة, طفلة, مصر
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