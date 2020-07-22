البحرين تكشف سبب زيادة إصابات كورونا بعد عيد الفطر

حذر المقدم طبيب مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، في البحرين، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على أنها ستؤدي إلى زيادة عدد المصابين بعد عيد الأضحى.

واستعرض القحطاني، في إيجاز صحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، تزايد أعداد الحالات القائمة بعد عيد الفطر الماضي، بحسب موقع صحيفة "الأيام".

وقال: "بلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة بأول يوم لعيد الفطر في 25 مايو الماضي 4323 حالة قائمة، وازداد إجمالي الحالات القائمة بعد حوالي أسبوع ليصل إلى 4988 حالة قائمة في 3 يونيو الماضي".

القحطاني يستعرض تزايد أعداد الحالات القائمة بعد عيد الفطر المبارك #نواصل_بعزم #كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/90guPHa5pW — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) July 22, 2020

​وتابع: "نشدد على ضرورة الامتناع عن التجمعات العائلية والخروج لغير الضرورة، وأهمية ارتداء الكمام والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، آملين أن تتناقص الأعداد ولا تزيد بعد عيد الأضحى وتفادي ما حدث في عيد الفطر".

وأكد عضو الفريق الوطني للتصدي لكورونا على "تواصل مملكة البحرين جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية حيث حققت البحرين ثاني أكبر نسبة للفحوصات في العالم لكل ألف شخص".

القحطاني: بلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة بأول يوم لعيد الفطر في 25 مايو الماضي 4323 حالة قائمة، وازداد إجمالي الحالات القائمة بعد حوالي أسبوع ليصل إلى 4988 حالة قائمة في 3 يونيو الماضي #نواصل_بعزم #كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/n6Fpts9ufZ — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) July 22, 2020

​ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت بتحديث صفحة آلية تتبع أثر المخالطين على موقعها الإلكتروني "حيث يتم تحديث موجز المجموعات أسبوعيًا واستعراض حالات المخالطين".

ودعا القحطاني الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواصلة تطبيقها بعزم ومسؤولية حتى يتم التغلب على الفيروس بنجاح.