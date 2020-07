مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا لـ"سبوتنيك": الأمن الداخلي استعاد عافيته بشكل كامل تقريبا

دمشق - سبوتنيك. وقال ديب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "الوحدات الشرطية كانت من أولى الدوائر الحكومية التي تدخل إلى هذه المناطق وتباشر عملها فوراً تحت كافة الظروف ولوحظ تعاون الأهالي مع ضباط وعناصر هذه الوحدات الشرطية في الكشف عن الجرائم وإعادة حالة الأمن لما كانت عليه سابقاً، باعتبار أن توفر الأمن أصبح ضرورة للمجتمع وخاصة للمجتمعات التي افتقدته فترة من الزمن".

ولفت إلى أن "نسبة الجريمة الجنائية تبقى متفاوتة بين عام وآخر، ويعود ذلك إلى نوع الجريمة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع".