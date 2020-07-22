أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها القياسي

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعها، حيث قفزت بنسبة 2%، بواقع 17 جنيها.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 825 جنيها، مقابل 808 جنيها، أمس، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" عن إيهاب واصف، نائب سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في تاريخ سوق الصاغة المصري، حيث وصل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 808 جنيهات، بسبب تخطي سعر الأوقية العالمية حاجز الـ1815 دولارا.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 707 جنيهات مقابل 692 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 942 جنيها، مقابل 923 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها ليصل إلى 6600 جنيه.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وقفزت أسعار الذهب حول العالم أثناء التعاملات، إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وسجل الذهب على المستوى المحلي والعالمي ارتفاعا بلغت نسبته 15 في المئة تقريبا.