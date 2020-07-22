بوقادوم يشدد على عدم وجود بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية

شدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، على عدم وجود بديل للخيار السياسي والمفاوضات من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى عمل بلاده على حل سياسي ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.