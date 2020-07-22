الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

في سيق آخر، كشفت مصادر سعودية، أمس الثلاثاء، الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد دخوله مستشفى في العاصمة الرياض أول أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين سعوديين، قولهما إن "الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة"، فيما قال مصدر ثالث إن "الملك بخير".

وقال مسؤول في المنطقة إنه "تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان هادئا وأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي".

فيما قال مصدر دبلوماسي، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.