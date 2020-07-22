تسجيل
14:11 GMT22 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سوبر ماركت قطر

    زيادة الطلب المحلي على منتجات الأغذية العراقية بسبب كورونا

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102451/68/1024516833_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_bd8d779f03d328ef8912464dd61bd5ab.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007221046075653-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تعمل شركة عراقية خاصة لتصنيع المنتجات الغذائية في البصرة بكل طاقتها هذه الأيام لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها محليا، بعد أن تسببت جائحة كورونا وما تلاها من قيود وإغلاق للحدود في الحد من كمية المنتجات الغذائية المستوردة المتوفرة في البلاد.

    وتنتج شركة "جيكور" للمنتجات الغذائية العديد من المواد الغذائية التي تتراوح بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات.

    وقال مدير مصنع الشركة، عبد الرضا إبراهيم: "حجم الطلب في السوق زاد عندي بسبب غلق الحدود بيننا وبين دول الجوار، الحدود البرية. أدى ذلك إلى زيادة بعملية الإنتاج. قبل تفشي الوباء كنا ننتج حوالي 90 طنا في اليوم بينما ننتج الآن 150 طنا في اليوم بسبب ارتفاع الطلب".

    وأغلق العراق حدوده الدولية وفيما بين محافظاته في مارس/ آذار، باستثناء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وفي وقت سابق هذا الشهر، أعاد جزئيا فتح معبر الشلامجة مع إيران من أجل تجارة المواد الغذائية بما يسمح بعبور 500 شاحنة من إيران أسبوعيا، وسيفتح يومي الأربعاء والأحد.

    وعلى الرغم من إعادة الفتح ورفع القيود، زاد الطلب محليا على منتجات شركة جيكور باطراد خلال الأشهر القليلة الماضية.

    وتتطلع الشركة العراقية الخاصة الآن للتصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وبعد حصولها على شهادة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وإبرامها تعاقدات مع شركات في ألمانيا وهولندا واليابان لتركيب خطوط إنتاج جديدة للتصدير.

    وقال عبد الرضا إبراهيم: "قبل جائحة كورونا كانت عملية التصدير خمسة بالمئة من كمية الإنتاج. خلال جائحة كورونا وبسبب تلكؤ بعض المعامل (المصانع) ارتفعت كمية التصدير عندي إلى خارج القطر، إلى دول الخليج، وحاليا واخدين شهادة الإف.دي.إيه (إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية) لغرض التصدير إلى أمريكا، وعندي تعاقدات جديدة ويا دول أوروبا"، وفقا لـ "رويترز".

    وأوضح إبراهيم أن شركته زادت في أنواع منتجاتها أكثر، قائلا: "كنا ننتج 14 نوعا من أصناف اللحوم يوميا، اليوم إحنا واصلين لثمانين نوع من أصناف اللحوم ذات الأحجام والمنتجات المختلفة بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضار. كل ما يتطلبه المنزل العراقي، العائلة العراقية".

    وقالت المتسوقة العراقية دعاء إبراهيم: "بسبب جائحة كورونا والظروف وغلق الحدود، والمنتجات المستوردة قلت وانخفضت بصورة كبيرة، لذلك اتجهت جميع العائلات العراقية لشراء المنتجات العراقية بعد أن رأوا جودتها العالية. المنتجات العراقية جيدة من جميع النواحي".

    وتصدر شركة "جيكور" منتجاتها إلى العديد من دول الخليج مثل البحرين والإمارات والكويت وعُمان عبر ميناء أُم قصر.

    انظر أيضا:

    العراق يسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا
    العراق… الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا موسعا لمواجهة كورونا
    تحذير عراقي من أزمة "لا تقل خطورة عن جائحة كورونا" بطلتها تركيا
    الصحة العراقية تفتتح مركزا خاصا لعلاج كورونا جنوبي البلاد.. فيديو وصور
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    اشتعال الحرائق في غابات سيبيريا، إقليم كراسنويارسك، روسيا 17 يوليو 2020
    مشاهد نارية لغابات سيبيريا
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك