نتنياهو يأمر بتوفير نحو مليار دولار لمجالات حيوية لا تقبل التأخير

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بزيادة 3.3 مليار شيكل (957 مليون دولار أمريكي) لميزانية أمن الدولة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو أمر وزارة المالية والأجهزة الأمنية وهيئة الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء بالبحث عن موارد مالية تقدر بـ 3.3 مليار شيكل، لتوفيرها لميزانية الأمن.

أجريت اليوم مباحثات حول ميزانية الدفاع بحضور كل من وزير الدفاع بيني غانتز ووزير المالية إسرائيل كاتز ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس هيئة الأمن القومي والمدراء العامين للوزارات المعنية ومسؤولين كبار آخرين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 22, 2020

وعزى الموقع الإلكتروني السبب لتوفير هذه الميزانية، إلى تمويل أنشطة الجيش الإسرائيلي، وإقامة الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير.

وجاء ذلك خلال مناقشة حول ميزانية الأمن لنتنياهو مع رئيس الوزراء البديل وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي، والمدراء العامين للوزارات المعنية ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

أوعزت لوزارة المالية وللأجهزة الأمنية ولهيئة الأمن القومي ولمكتب رئيس الوزراء بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع وذلك من أجل تمويل أنشطة جيش الدفاع وإقامة الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 22, 2020

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية تمكين وزارة الدفاع من الحفاظ على الاستقرار في مواجهة التحديات الأمنية في العديد من المجالات في المنطقة.