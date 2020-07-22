أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لاستكمال العلاج

أعلن الديوان الأميري في الكويت أن الأمير الكويتي الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيتوجه غدا إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" على صفحتها في "تويتر"، عن مصدر في الديوان الأميري، أفاد بأن "سمو أمير البلاد يتوجه غدا للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة".

الديوان الأميري: سمو أمير البلاد يتوجه غدا للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة https://t.co/ph2CNyHb0N #كونا #الكويت pic.twitter.com/T48iqn7YyC — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 22, 2020

وبحسب الوكالة، فإن توجه الأمير الكويتي إلى أمريكا جاء بناءا على مشورة من الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير.

وكان الدیوان الأمیري الكويتي أعلن، الأحد الماضي، أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملیة جراحیة ناجحة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملیة جراحیة صباح ھذا الیوم تكللت بفضل الله تعالى بالتوفیق والنجاح مبتھلین إلى الباري جل وعلا أن ینعم على سموه بالشفاء العاجل ویدیم علیه موفور الصحة وتمام العافیة وأن یحفظه من كل مكروه".

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي أعلن، مساء السبت الماضي، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، على خلفية توجه أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.