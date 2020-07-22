تفاصيل مشروع أممي لعلاج مرضى كورونا في كردستان العراق

يقترب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، من إكمال بناء مشروع طبي بمئات آلاف الدولارات، وتجهيزه بأجهزة طبية متطورة، لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أبرز مدن إقليم كردستان.

وكشف المدير العام لصحة محافظة دهوك في إقليم كردستان، الدكتور نزار عصمت، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو، عن تفاصيل مشروع طبي لعلاج مرضى "كوفيد - 19" من عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضح عصمت، أن المشروع هو مستشفى لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يقع داخل مدينة دهوك بجانب مركز علاج مرضى الجائحة.

وأضاف، أن تكلفة المشروع تتراوح بين (450-430) ألف دولار، وحتى الآن بلغت نسبة الإنجاز 30%، ونأمل أن يكتمل بغضون 40 يوماً.

وأشار عصمت إلى أن المستشفى بسعة 20 سريرا مقسمة بالتساوي في ردهتين، الأولى بواقع 10 أسرة للنساء، و10 للرجال.

ولفت مدير عام صحة محافظة دهوك، في ختام حديثه، إلى أن تكلفة الأجهزة التي ستتوفر في المستشفى بحدود 690 ألف دولار أمريكي، وهي عبارة عن أجهزة طبية ومختبرية، كلها بدعم من برنامج الـUNDP، منوها إلى أن الحصيلة الكلية للموقف الوبائي الخاص بحالات الإصابة والشفاء من الوباء في المحافظة بلغ 343 إصابة، 274 شفاء، والراقدون 69 ولا توجد وفيات.

وحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة والبيئة العراقية، المعلن اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو، سجلت محافظة دهوك 14 إصابة بفيروس كورونا، و11 حالة شفاء دون تسجيل.

ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشبكة تطوير عالمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد نفذ العديد من الأعمال في الإعمار وتقديم المساعدات لاسيما في المحافظات المحررة من سيطرة "داعش" الإرهابي شمالي وغربي العراق.