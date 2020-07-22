"قصة نجاح"... الأردن يفتخر بانتصاره على كورونا

اعتبر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن الأردن رسم " قصة نجاح مبشرة حول مستقبل مبشر" فيما يتعلق بالتعامل مع مسألة مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت "عمون" تأكيد الرزاز أن "تعامل الأردن مع وباء كورونا رسم قصة نجاح مبشرة حول مستقبل مبشر، تضع المملكة في موقع مهم على مستوى الإقليم".

وبحسب الوكالة، قال رئيس الوزراء الأردني أثناء اجتماعه مع معنيين بالقطاعين الصناعي والصحي، اليوم الأربعاء: "إننا نفخر بالقطاع الصناعي في الأردن، وفيروس كورونا كان فرصة لإثبات قدرة هذا القطاع على التأقلم مع أصعب الظروف".

وأردف "نفخر أيضا بقطاعنا الصحي وعلى مستوى العالم، وأن يتم اليوم التشبيك بين صناعتنا الدوائية القطاع الخاص هذه خطوة مهمة جدا".

وأوضح أن الأردن قبل كورونا كان بالكاد ينتج أقنعة ومعقمات وخلال أسابيع أصبح ينتج 4 ملايين كمامة باليوم ويغطي استهلاكه منها ومن المعقمات ويصدر لنحو 70 دولة.

وقال إن الصناعة تقود الجهد في التركيز على التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية: "كانت مستشفياتنا تستورد المستلزمات الطبية من الخارج وتدفع بالعملة الصعبة، أما اليوم فهي تشتريها من الداخل".