العراق يعلن استعداده استيراد أول لقاح ضد كورونا في العالم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية استعدادها لاستيراد أول لقاح خاص لعلاج مرضى "كوفيد 19"، يقر علميا للاستخدام البشري في أي مكان من العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية ، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن العراق على تواصل مع جميع الجهات العملية المختصة في تصنيع اللقاحات.

وأضاف البدر، قائلا: "متى ما أقر علميا للاستخدام البشري أي لقاح في أي مكان في العالم سيكون العراق من أولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه، نافيا وصول لقاح صيني – إماراتي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لعلاج العراقيين المصابين بالجائحة".

وتدارك المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة: "لكن ما متاح حاليا تجارب بعض نتائجها جيدة وحتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح أقر علميا للاستخدام لمرضى فيروس كورونا "كوفيد -19".

وأفادت وزارة الصحة، في بيانين، بوصول كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأكياس الدم، وسيتم توزيعها على المؤسسات الصحية لتعزيز قدراتها لمواجهة جائحة كورونا

وكشفت الصحة تخصيصها مختبرات مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب والمختبر الاستشاري مقابل مستشفى اليرموك التعليمي لفحص الـ COVID-19 للمسافرين الذين يرغبون السفر إلى خارج العراق.

وسجل العراق حسب الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، المعلن من وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 2197 حالة شفاء، و2706 إصابة، و92 حالة وفاة، وبذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم محافظات البلاد وإقليم كردستان إلى 99865 إصابة، و4042 وفاة.