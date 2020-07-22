إسرائيل ترفع حالة التأهب في الشمال عقب تهديد من "حزب الله" اللبناني

كشفت قناة عبرية النقاب عن رفع بلادها لحالة التأهب في الشمال عقب تهديد من "حزب الله" اللبناني.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، عقب تهديد حزب الله بالثأر لمقتل أحد نشطائه في الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على أهداف في سوريا.

وأفادت القناة بأن حزب الله نشر مقطع فيديو يظهر مجموعة من عناصره وهم يستعدون لتنفيذ هجوم ضد هدف إسرائيلي، ويحمل رسالة تهديد بالرد على مقتل أحد نشطائه في الهجوم الإسرائيلي الذي وقع أول أمس، الاثنين، في العاصمة السورية، دمشق.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تهديد الحزب اللبناني، جاء بعد مقتل علي كامل محسن، أحد نشطاء حزب الله في هجوم شنته الطائرات الإسرائيلية على منطقة مطار دمشق بسوريا.

ويشار إلى أن حزب الله اللبناني قد نعى، مساء أمس الثلاثاء، أحد مقاتليه، والذي قتل في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، مساء أول أمس الاثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، مساء أول أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

חשש בישראל מתגובה של חיזבאללה בעקבות הודעת הארגון כי פעיל שלו נהרג בתקיפה אמש בסוריה. לפי המשוואה ששירטט נסראללה, על פגיעה באיש חיזבאללה גם בסוריה תבוא תגובה של הארגון נגד ישראל. היעד שהותקף אמש: משלוח נשק שהגיע בטיסה מאיראן בימים האחרונים@roysharon11 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/JyXEC5rJ3O — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2020

أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت، أمس الاثنين، شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة.

وأكدت القناة العبرية أن إسرائيل تتخوف من رد فعل لحزب الله اللبناني بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.