السعودية.. مقتل أحد مشايخ "قبيلة الدواسر" في ظروف غامضة

نعى حساب "قبيلة الدواسر" الشيخ محمد بن مران بن قويد، الذي توفي اليوم الأربعاء مقتولا في ظروف غامضة.

وغرد الحساب "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة".

وأضاف الحساب "عزاؤنا لقبيلة الدواسر عامه وآل قويد خاصه ولجميع محبيه. لاتنسوه من دعواتكم".

" انا لله وانا اليه راجعون " ببالغ الحزن والمواساة وفاة الامير #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلى في هذه الايام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضٍ من رياض الجنه لاتنسونه من دعواتكم pic.twitter.com/XfFZ6z5TvY — حساب ال قويد الرسمي (@giwed) July 22, 2020

وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في "تويتر" بنعي الشيخ داعين له بالرحمة والمغفرة.

الشيخ محمد بن مران، هو عقيد سعودي كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.