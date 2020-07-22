السفارة الفرنسية في لبنان: لودريان سيصل الليلة إلى بيروت في زيارة رسمية

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان سيصل الليلة إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة.

وسيلتقي وزير الخارجية الفرنسي غدا الخميس، ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، ووزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​، يليه ​مؤتمر​ صحافي في ​قصر بسترس، ولقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​.

وسيزور الوزير الفرنسي ​مستشفى بيروت الحكومي​​، الجمعة القادم، ويتبعه لقاء حول التعليم الفرانكفوني مع رؤساء مؤسسات ​المدارس​ الفرانكفونية المعتمدة في لبنان و​ممثلي​ المدارس ​المسيحية​.