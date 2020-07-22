بعد خلافاته المستمرة مع غانتس... نتنياهو يدعو لانتخابات في نوفمبر المقبل

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة للكنيست.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك نية لدى نتنياهو، لفك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي مع زعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس، والدعوة لانتخابات جديدة نهاية العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مقربة من نتنياهو نفسه، أن الأخير قرر عدم تمرير ميزانية عام 2020، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد خلق جو يدعو إلى الفوضى داخل الائتلاف الحكومي.

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العامة للعام 2020، تعد من أكبر القضايا الخلافية بين غانتس ونتنياهو، وبأن الأخير سيدعو إلى خلق حالة الفوضى داخل الائتلاف، وتوجيه الأنظار نحو غانتس، بأنه هو الذي يريد أو ينشر هذه الفوضى السياسية.

ويشار إلى أن هناك خلافات بين نتنياهو وغانتس حول عدة ملفات، أهمها الميزانية العامة وملف فشل مواجهة جائحة كورونا في البلاد.