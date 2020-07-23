أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كان في وداع الأمير، البالغ من العمر 91 عاما، نائبه وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وكان الدیوان الأمیري الكويتي، قد أعلن الأحد الماضي، أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملیة جراحیة.