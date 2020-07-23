صحيفة: "حزب الله" يتخذ قرارا بالثأر لمقتل أحد عناصره في سوريا

كشفت صحيفة عربية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن "حزب الله" اللبناني اتخذ قرارا بالرد على الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحزب اللبناني لن يسكت عن الضربة الأخيرة التي وجهت له في سوريا، مشيرة إلى أن الحزب وضع نفسه في مأزق، فإما الرد وما قد يحمله من تداعيات، أو الامتناع عنه وما يؤديه إلى تضرر معنويات مقاتليه وجمهوره.

وأضافت المصادر للصحيفة أن "الرد على مقتل عنصر في الحزب بسوريا يخضع للمعادلة التي وضعها نصر الله في العام الماضي بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتلي الحزب في سوريا".

ونعى حزب الله اللبناني أحد مقاتليه، الذي قتل بالعدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، ويدعى علي كامل محسن.