وزير الخارجية الفرنسي: لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ​جان إيف لودريان،​ أن لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية.

وقال لودريان خلال ​مؤتمره​ الصحفي مع نظيره اللبناني في مقر ​وزارة الخارجية اللبنانية ببيروت: "مستعدون لحشد الدعم المالي للبنان لكن لا بد من إصلاحات ملموسة".

وشدد لودريان على ضرورة تنفيذ الاصلاحات في مختلف القطاعات وما تم القيام به بملف الاصلاح بقطاع الكهرباء ليس مشجعا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا تدعم الشباب اللبناني وقطاع التعليم في لبنان، حيث أن المساعدات ستصل إلى 50 مليون يورو.

وتابع لودريان قائلا: "اللبنانيون عبروا بقوة عن أحلامهم من خلال ثورة طالبت بالشفافية ولكن لم يتم الاستماع إليهم بعد".