لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرة طبية متجهة إلى أمريكا... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من أحد المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا تقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق ناشطون على الفيديو، "نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ياصاحب القلب الحنون"، داعين له بالشفاء والرجوع إلى الكويت سالما".

— خليفة عوده نصار الشريده الشمري (التبيناوي) (@Gdu0po3aN7S5uk7) July 23, 2020

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر اليوم متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية. ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.