طيران الإمارات تقدم عرضا لموظفيها في ظل الأزمة المالية بسبب كورونا

كشفت وكالة دولية، اليوم الخميس، أن شركة طيران الإمارات عرضت على طياريها وموظفيها إجازة تصل إلى حدود الأربعة أشهر دون أجر، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الشركة في ظل تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على رسالة البريد الإلكتروني للشركة الإماراتية والذي جاء فيه: ""نتيجة لقيود السفر التي فرضت مؤخرا بشكل غير متوقع من بعض الدول، ظهرت فرصة لنعرض على طيارينا وأطقم ضيافتنا إجازة دون راتب. اخترنا أن نقترح عرض هذا الخيار كتدبير على المدى القصير لتقليل مواردنا".

وبحسب الوكالة، فإن الإجازة تصل إلى أربعة أشهر بين شهري أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني، دون راتب، لكن سيستمرون خلالها في تلقي المنافع الوظيفية مثل الإقامة على حساب الشركة.

وتسيّر الشركة عددا محدودا من الرحلات بسبب القيود على الحدود حول العالم. وتعتزم تسيير رحلات إلى 62 وجهة في أغسطس/ آب، مقارنة بتسيير رحلات إلى 157 وجهة قبل الجائحة.

وتواجه الناقلة المملوكة لحكومة دبي أزمة سيولة بسبب الجائحة وخفضت بالفعل الرواتب وسرحت آلاف الموظفين بمن فيهم طيارين وأطقم ضيافة.