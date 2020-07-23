العراق يعلن دعمه الكامل لمصر في قضية مصيرية

استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر بغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد صالح خلال اللقاء، دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي، مشيراً إلى متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام. بحسب الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية العراق.

وجدد صالح موقف العراق الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في جميع القضايا المصيرية، مشدداً على ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء الليبيين بما يضمن الاستقرار والسلام في ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حرب لا تحمد عقباها.

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، ويؤكد دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي. pic.twitter.com/9eXnSDPc4c — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) July 23, 2020

بدوره أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف جمهورية مصر العربية من التطورات في الساحة الليبية.