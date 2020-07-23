مصر... بشرى سارة من وزارة التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

أعلن مسؤول بوزارة التربية والتعليم في مصر، بشرى سارة، اليوم الخميس، بشأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وقال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، أعلى من العام الماضي والتي سجلت حينها 78.6%، بحسب صحيفة "الدستور".

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى عدم وجود تهاون في حق الطلاب.

وتابع "حينما وقع ظلم على طلاب الشعبة الرياضية في التفاضل والتكامل تمت إعادة تصحيح العينة العشوائية وإحالة واضعي الامتحان للتحقيق".

وكان وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، وجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الأضحى وأنه لا داع للقلق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، الثلاثاء الماضي، قال فيه إن كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأن أي شيء في مصلحة الطالب سيتم بما يضمن تكافؤ الفرص، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ولفت شوقي إلى أن "التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية وأن نتيجة الثانوية العامة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".

وأوضح وزير التربية والتعليم المصري أن المدارس الخاصة لن ترفع المصروفات أكثر من 7 في المئة، وأن الوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة، مشيرا إلى أن تلك المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب.