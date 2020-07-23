"أنصار الله" تشكر هذه الدولة الخليجية على مساعداتها لصنعاء

وجه المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، الشكر لسلطنة عُمان، على تقديمها مساعدات طبية، والعمل على إيصالها إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس:

"‏نعبر عن شكرنا وتقديرنا العميق لسلطنة عمان على ما قدمته من مساعدات طبية إنسانية للشعب اليمني".

وأضاف أن عُمان "ساهمت في التسهيل والتنسيق لإيصال تلك المساعدات إلى العاصمة صنعاء في عدة شحنات".

وختم متحدث "أنصار الله" بالقول: "شعبنا اليمني يقدر هذه الوقفة الإنسانية في هذا الظرف العصيب".