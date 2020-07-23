مصادر تكشف لـ"سبوتنيك" مكان اعتراض الطائرة الإيرانية في سوريا

أكدت مصادر سورية خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرات الأمريكية اعترضت طائرة (ماهان أير) الإيرانية في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني شرق البلاد.

وقالت المصادر أن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي اعترضت طائرة الركاب الإيرانية (ماهان آير) فوق منطقة التنف شرق سوريا، والتي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية والبريطانية، مما اضطر قائد الطائرة للمناورة حفاظا على سلامة الركاب.

وأشار المصدر إلى أن المناورة أفضت إلى هبوط الطائرة عن الارتفاع المسموح به لحركة الطائرات المدنية، ما تسبب بإصابة بعض الركاب بجروح متفاوتة.

كما أكد المصدر أن الطائرة لم تهبط في دمشق.

وتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على صحراء (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني شرق سوريا، وتمتد هذه السيطرة على دائرة نصف قطرها 55 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وتحاذي منطقة الـ (55 كم) الحدود الإدارية الشرقية لمحافظة ريف دمشق، وهذه الأخيرة تتشارك مسافة طويلة من الحدود مع المملكة الأردنية على بعد نحو 300 كم إلى الشرق من العاصمة دمشق.

وتضم منطقة التنف (مخيم الركبان) بالإضافة إلى معسكرات تدريب لمرتزقة من تنظيم (جيش مغاوير الثورة السورية) يقوم على تدريبهم عناصر نخبة من الجيش الأمريكي والبريطاني وحلفائهم ضمن ما يسمى (التحالف الدولي).