السعودية تبحث مع اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الخميس، من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان مقتضب نقلته وكالة "واس"، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، لمناقشة عدة ملفات.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، نُشر على "فيسبوك"، فإن الاتصال تناول بعض الملفات الاقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية.

وأضاف البيان: "استعرض الرئيس ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي تزيد من تفاقم الأوضاع الامنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل".

وتابع: "أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".