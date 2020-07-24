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    تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا

    العراق أكمل 80% من التزامات اتفاقية الربط الخليجي

    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
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    أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، اكتمال 80% من التزاماتها تجاه الاتفاقية التي وقعتها مع هيئة الربط الخليجية.

    أسلاك الكهرباء في ليبيا، 3 مايو 2019
    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
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    ونقلت قناة "السومرية"، اليوم، عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، أن المرحلة الأولى من الاتفاقية التي وقعها العراق مع هيئة الربط الخليجية تنص على تزويد محافظة البصرة بـ(500) ميغاوات، من خلال خطي نقل الطاقة، وهما محطة الفاو القديم والفاو الجديد، فضلا عن إنشاء محطة الفاو التحويلية (400) kv".

    وأكد العبادي أن "الاتفاقية نصت على جملة من الالتزامات تقع على عاتق الجانب العراقي، وأخرى على الجانب الخليجي"، موضحا أن"العراق أكمل 80% من هذه الالتزامات".

    وأشار العبادي إلى أن هذه الاتفاقية بها مرونة وجهوزية كبيرة للطاقة الكهربائية، باعتبار أنه سيصبح لدى العراق مصدر تغذية آخر للطاقة الكهربائية في حال تعرضت المنظومة للإطفاء.

    ولفت إلى أن ملف الربط الكهربائي سيعزز من وضع المنظومة بشكل كامل، ووضع البصرة بشكل رئيسي، وسيتكفل بمعالجة انخفاض الفولتيات.

    جددت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، مطلع الشهر الجاري، دعمهم الكامل لمشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن "ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة".

    وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين "هم في أمس الحاجة إليها"، وفق البيان. كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

    وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي ومنها الطاقة "كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة". ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.

    وأنشئت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها في الدمام بالسعودية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 لغرض ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكهرباء, العراق, الخليج
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