بعدما نعى أحد مقاتليه في سوريا… هل يدخل "حزب الله" في مواجهة جديدة مع إسرائيل؟

أفادت صحيفة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي عزز من قواته العسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية، تخوفا من انتقام "حزب الله".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الجمعة، بأنه على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، الأسبوع الماضي، ومقتل أحد نشطاء حزب الله اللبناني، فإن الجيش الإسرائيلي قد ضاعف من قواته العسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وسبق أن نعى "حزب الله" اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى، علي كامل محسن، الذي قتل بالغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، يوم الاثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.