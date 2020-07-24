الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، ظهر اليوم الجمعة.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له في "تويتر"، اليوم، أكد من خلالها "سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل سمعت قبل قليل دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين #اسرائيل وسوريا في الشق السوري. كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية. التفاصيل قيد الفحص #يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2020

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التفاصيل الكاملة قيد الفحص، وبأنه سينشر لاحقا ما يستجد من معلومات.

דיווח ראשוני: הדי פיצוצים ליד הגבול בגולן בצד הסורי - נזק נגרם למבנה ורכב • @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/ncV5QTmTLI



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/zcyfEZ13ti — חדשות 13 (@newsisrael13) July 24, 2020

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، عن وسائل إعلام سورية، أن المقاتلات السورية دمرت هدفا إسرائيليا في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت أن الشظايا ألحقت أضرارا في مبنى ومركبة مدنية في الجانب الإسرائيلي، شرقي مدينة مجدل شمس.

وفي سياق متصل، قال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معاد في سماء بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل.

وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري في الشرق.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.