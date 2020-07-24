حاكم إمارة الشارقة يوجه رسالة للشعب المصري... فيديو

بعث الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، رسالة صوتية إلى الشعب المصري.

وقال القاسمي في رسالته عبر مقطع فيديو تم تداوله على الحساب الرسمي لموقع الشارقة للأخبار على "تويتر": "أنا بقول لشعب مصر .. دوس على المر سير .. خل أحزاننا في الداخل تبقى شعلة والعة في قلوبنا تنبهنا بأي خطر سيأتي".

#حاكم_الشارقة : أنا بقول لشعب #مصر .. دوس على المر سير .. خل أحزاننا في الداخل تبقى شعلة تنبهنا بأي خطر سيأتي ..نحن الآن أمام أن نكون أو لا نكون .. مصر هي الدعامة. #الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة pic.twitter.com/JX8WQM91IR — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) July 24, 2020

كما حث المصريين على ضرورة الحفاظ على الحالة الثورية التي يعيشها من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في الأونة الأخيرة، قائلا: "بطلب من كل فرد مصري أن يبقى في ثوريته من أصغر موظف إلى أعلى موظف من الشاب والمرأة والطفل، فنحن الأن أمام مسيرة جديدة إن شاء الله".

وتابع "مصر هي الدعامة ونحن الآن أمام أن نكون أو لا نكون".