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    نهر النيل بمدينة أسوان

    خبير مياه يكشف تراجع تدفقات نهر النيل ووصولها متأخرة إلى مصر

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    قال الخبير الدولي في المياه والأستاذ في كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن إيراد نهر النيل سيصل مصر متأخرا هذا العام لنحو 3 أسابيع؛ بسبب حجز المياه خلف سد النهضة.

    وأضاف شراقي، في تصريحات لموقع "بوابة الشروق" المصرية، أن "صور الأقمار الصناعية تظهر حجز بحيرة سد النهضة قرابة الـ 5 مليارات متر مكعب من المياه".

    وأوضح أنها "امتدت إلى حوالي 35 كيلومترا، بمتوسط عرض 3 كيلومتر، وعمق 45 مترا"، لافتا إلى أن "مياه الفيضان تتدفق حاليا من أعلى الجزء الأوسط من السد البالغ عرضه حاليا 280 مترا".

    سد النهضة
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    وأشار إلى أن "معدل التصريف اليومي خلال الأسابيع القادمة سيصل إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع حدوث فيضانات في السودان في منتصف أغسطس/آب المقبل".

    وأكد شراقي أن "إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الأولى يخالف كل نتائج المفاوضات واجتماعات القمة مع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن".

    وتابع: "التوصل لاتفاق خلال مفاوضات الأيام القادمة سيعطي إثيوبيا شرعية التخزين، أما إذا لم يتم الاتفاق حتى أول أكتوبر القادم مع غلق البوابات الأربع فإن ذلك يعد تخزينا دون اتفاق، ويتصاعد الموقف في مجلس الأمن بارتكاب فعل يهدد الأمن والسلم في المنطقة".

    وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، بسعة 4.9 مليار متر مكعب.

    وبدوره أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رفضه الإجراءات المنفردة الأحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل".

    وأشار إلى "ضرورة بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد".

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    الكلمات الدلالية:
    نهر النيل, سد النهضة, إثيوبيا, مصر
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