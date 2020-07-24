"مصر للطيران" تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية

تشهد شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو/تموز الجاري.

وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى العديد من عواصم العالم.

وأشارت إلى أنه بخلاف الرحلات الخارجية، فإن هناك رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول - الجزائر ورحلتين جويتين إلى الكويت ومسقط.

وأفادت شركة "مصر للطيران"، بأن جميع هذه الرحلات تنقل اليوم الجمعة، ما يقرب من 4000 راكب.