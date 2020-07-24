رسميا... تغيير كسوة الكعبة الخميس المقبل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تغيير كسوة الكعبة، رسميا، الخميس المقبل الموافق يوم عرفة.

وأكدت رئاسة المسجد الحرام أن استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، يتم على يد 160 فنيا وصانعا، جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: "إن تسليم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسد الاهتمام العظيم بالكعبة المشرفة، ويؤكد حرص الدولة على توفير إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها".

وأضاف أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين دائما ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة إنما هو نهج يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام".

ويتم تغيير ثوب الكعبة بآخر جديد في يوم الوقوف بعرفة من كل عام، فيما يعرف بـ"كسوة العيد".

وكانت رئاسة شؤون الحرمين عقدت لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ تحت شعار "معًا محترزون.. جميعًا حذرون.. بسلام آمنين"، واستعرضها السديس عبر الشبكة الافتراضية.

معالي الرئيس العام يشارك في رفع ثوب الكعبة المشرفة#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/RCRZTIJgwL — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 21, 2020

وقال السديس خلال القاء إن الرئاسة "وضعت خطة تشغيلية كانت نتاج عمل متواصل واجتماعات مكثفة، بالتعاون والتشاور مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تتسم بالتكثيف والتركيز وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم".