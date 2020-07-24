صنعاء تحذر من أزمة تشل الحياة في اليمن

طالب وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أحمد دارس، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بالقيام بمسؤوليتها تجاه أكثر من 26 مليون يمني، يعانون بسبب أزمة المشتقات النفطية.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن وزير النفط في حكومة صنعاء، خلال وقفة احتجاجية لشركة النفط أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، قوله: "كميات الديزل انتهت من مخزوننا، حركة الحياة سوف تتعطل وقد أطلقنا نداء استغاثة وما من مجيب".

وأضاف أن "الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تفِ بالغرض ولم تُسمع الأمم المتحدة والعالم صوتنا".

ودعا بيان الوقفة الاحتجاجية لشركة النفط، قيادة "أنصار الله" والقوات المسلحة الموالية لها، إلى "اتخاذ ما يلزم من خيارات رادعة تجبر تحالف العدوان على إدخال سفن النفط لإنقاذ حياة اليمنيين"، في إشارة إلى تنفيذ عمليات ضد التحالف العربي.

وتتهم "أنصار الله"، التحالف العربي باحتجاز 13 سفينة بنزين وديزل وثلاث سفن محملة بالمازوت، وسفينتي غاز منزلي، منذ فترات متفاوتة بلغت أقدمها 123 يوماً.