الإمارات: الإفراج عن 515 نزيلا في المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنح نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
#رئيس_الدولة يأمر بالإفراج عن 515 نزيلاً بالمنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك.#وام https://t.co/6QhXs5eHFu pic.twitter.com/6KLGWwwHFK— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2020
وأكدت الوكالة أن الشيخ خليفة يحرص كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.
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