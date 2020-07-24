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    سد النهضة، النيل، إثيوبيا (أرشيف 2019)

    الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بعد تأكيد أثيوبيا رغبتها في اتفاق غير ملزم بشأن "سد النهضة"

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم العربي
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    خلافات سد النهضة (26)
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    وجه الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، دعوة إلى مصر والسودان وأثيوبيا للعمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"، وذلك بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

    وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث"، بحسب ما جاء في "سكاي نيوز عربية".

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    السودان: من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها بـ"سد النهضة"... ولكن
    وأوضح أن "(التقرير) يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

    يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب شبكة "العربية".

    وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

    وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ومازال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

    وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

    أما بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، فقد نفى المتحدث ذلك، مشيرا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (26)

    انظر أيضا:

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    صحيفة: ترامب يدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة
    السودان: من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها بـ"سد النهضة"... ولكن
    إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يكبلنا ويقيدنا
    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, أثيوبيا, السودان, مصر, الاتحاد الأفريقي
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