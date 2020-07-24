مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا

كشف مسؤول لبناني كبير، اليوم الجمعة، عن تلقيه نبأ سيئا بإصابته بمرض "كوفيد-19" خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور لبنان.

وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة "أو تي في": "امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لودريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي، فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية".

وبحسب "رويترز" لم يدل متحدث باسم لودريان بتعليق على الفور. وتناول الوزير الفرنسي الغداء أمس الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة.

وقال الهاشم إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك، لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الاثنين قبل إجراء فحص آخر. وأضاف: "النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية".

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لـ"رويترز" إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

ومنذ فبراير شباط سجل لبنان 3258 إصابة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.