مصر تقدم مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا

قدمت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، مساعدات طبية خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لليمن، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

القاهرة- سبوتنيك . وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "مصر أرسلت طائرتين تحملان الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، مكونة من محاليل وألبسة وقائية ومستلزمات لمجابهة فيروس كورونا، وحضر استقبالها الملحق العسكري لسفارة اليمن لدى السعودية العميد الركن يحيى الوعيل".

وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور شوقي الشرجبي، إن "المساعدات تأتي في إطار التنسيق الثنائي بين حكومتي البلدين"، معرباً عن "تقدير اليمن لمصر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني".

من جانبه، أكد السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، "دعم ومساندة مصر للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات"، متمنياً أن "يعم الاستقرار اليمن".

وذكر أن "المساعدات تأتي كمساهمة رمزية من جمهورية مصر لليمن في إطار ما يمر به اليمن من أزمة صحية جراء وباء كورونا"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التي تربط البلدين".