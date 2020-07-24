"حزب الله": اعتراض الطائرة المدنية الإيرانية عمل إرهابي

أدان "حزب الله" اعتراض طائرات حربيّة أمريكيّة لطائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية "ماهان آير" كانت متوجهة من طهران إلى بيروت، وذلك فوق الأجواء السورية.

وأشار الحزب، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن "ما جرى عمل إرهابيّ وأمر بالغ الخطورة، كان يمكن أن يكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمّتها".

🎥 فورى/ تهدید یک‌ جنگنده علیه هواپیمای مسافربری ایرانی در آسمان لبنان



پرواز مسافربری #ماهان به مقصد بیروت، کمی پیش از فرود مورد تهاجم یک جنگنده قرار گرفت



در اثر این تهاجم، هواپیمای ایرانی مجبور به فرود سریع شد که در اثر آن تعدادی از مسافران مصدوم شدند



موضوع درحال پیگیری است pic.twitter.com/eqhafIieDo — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 23, 2020

ولفت بيان الحزب إلى أنّ "قيام الطائرتَين الحربيتين الأمريكيتين باعتراض طائرةٍ مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد ​الولايات المتحدة الأمريكية​، مع التأكيد أن الولايات المتحدة هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية".

وهنأ الحزب جميع الركاب الّذين كانوا على متن الطائرة وخصوصا المواطنين اللبنانيين بالسلامة، معربا عن "تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأمريكية المتمادية".

هذا وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن المقاتلات إسرائيلية، ولكن التلفزيون الإيراني أكد أن المقاتلات التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية وليست إسرائيلية.