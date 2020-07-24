يضم قوات للتحالف الدولي... سقوط 4 صواريخ على معسكر "بسماية" جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية جنوبي العاصمة بغداد.

بغداد - سبوتنيك - وقالت الخلية في بيان "سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية عصر اليوم"، لافتة إلى أن "الصاروخ الأول سقط على مستودع للدورع والثاني على " كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر

وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى".

بشرية ".

ويضم معسكر بسماية قوات أمريكية وقوات من جنسيات أخرى ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن محيط السفارة الأمريكية ببغداد، بشكل مستمر ومنذ أشهر لهجمات صاروخية متكررة.