إعفاء وزير الخارجية التونسي من مهامه

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إعفاء وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري، من منصبه.

أفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

وقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته في 15 يوليو/ تموز الجاري، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء.

في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أرجع الفخفاخ الاستقالة إلى تجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، ومن صراع المؤسسات و"حتى يفسح طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة".

وحذر الفخفاخ "من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان".