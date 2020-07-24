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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ولي العهد السعودي يطمئن نظيره الكويتي على صحة الملك سلمان

    © REUTERS / SPUTNIK
    العالم العربي
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    تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيا، من نظيره الكويتي.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصل بابن سلمان للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

    © REUTERS / Waleed Ali
    من مقر إقامته بالمستشفى... الملك سلمان يجتمع بالحكومة السعودية ويتخذ إجراءات عدة

    وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره الأخوية النبيلة.

    و​أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الخميس، عن إجراء عملية جراحية ناجحة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية على صفحتها الرسمية في "تويتر" تغريدة، من مصدر في الديوان الملكي، جاء فيها: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

    وأعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين الماضي، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

    وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

    وختم البيان، الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.

    وكان مجلس الوزراء السعودي عقد، الثلاثاء الماضي، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس، عبر اتصال مرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية، اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.

    وتلقى خادم الحرمين الشريفين، في الأيام الماضية، اتصالات هاتفية من قادة وزعماء عرب، بهدف الاطمئنان على صحته، منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وغيرهم.

    انظر أيضا:

    ترامب يتصل بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان
    بعد نجاح عملية الملك سلمان... الوليد بن طلال يغرد عن "والد الأمة"
    إجراء عملية جراحية ناجحة للملك سلمان
    الكلمات الدلالية:
    الكويت, السعودية
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