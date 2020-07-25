نصر الله يوجه رسالة بشأن وجوب "الانتصار في الحرب" ويحذر من "كارثة كبرى"

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أمس الجمعه، رسالة إلى اللبنانيين، أكد فيها على وجوب الانتصار في الحرب على فيروس "كورونا".

وقال تليفزيون "المنار"، إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توجه برسالة أكد فيها على وجوب الانتصار في الحرب على فيروس كورونا"، مشددا على أن "الناس قادرون على الانتصار في هذه الحرب، فقط من خلال الإلتزام بالإجراءات"، مشيراً إلى أن هذا أمر سهل عليهم.

وأكد نصر الله في رسالته، أنه "إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات، قطعا سننتصر"، مشددا على "أنه إذا أهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى، على كل صعيد، لا سمح الله تعالى".

وقال الأمين العام لحزب الله إنه "بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط، ننتصر في هذه المعركة".

وكان مسؤول لبناني كبير، كشف أمس الجمعة، عن تلقيه نبأ سيئا بإصابته بفيروس "كورونا"، خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور لبنان.

وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة "أو تي في": "امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لودريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي، فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية".

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لـ"رويترز" إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعه، إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع، اعتبارًا من الاثنين المقبل، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة.

يأتي إعلان إجراءات الإغلاق الجديدة في لبنان، مع تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو ثاني أعلى معدلات الإصابة اليومية حتى الآن في البلاد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3407 حالات، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.